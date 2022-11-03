Под обстрел ВСУ попала маршрутка в центре Донецка, есть раненые

Украинские войска обстреляли центр Донецка. Под удар попала маршрутка на улице Университетской в районе железнодорожной больницы. Осколками снарядов ранены три пассажирки автобуса, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь прямо на месте. Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.
Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил информацию о трех пострадавших на улице Университетской. По его информации, в находящемся поблизости пятиэтажном жилом доме выбиты окна, один из снарядов полностью разрушил балкон.
За сегодняшнее утро ВСУ, по данным СЦКК ДНР, выпустили по Донецку 26 снарядов калибром 155 и 152 мм.
Донецк, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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