Спецслужбы РФ предотвратили теракт на ЗАЭС

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В «Росэнергоатоме» подтвердили план киевского режима взорвать участок теплосети, связанной со станцией.

Завербованный сотрудник АЭС должен был взорвать самодельную бомбу мощностью более килограмма в тротиловом эквиваленте под тепловым узлом. Это оставило бы без тепла порядка 50 тыс. жителей Энергодара, передает «Вести.ру».

«Получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа подтвердил, что руководству концерна стало известно о плане теракта. В дальнейшем Киев готовился обвинить в происшествии Москву.

«Планировалось взорвать значительный участок теплосети, вывести из строя систему теплоснабжения, ну а потом, как обычно, посыпались бы обвинения в адрес не просто России, а российских военнослужащих, в частности военнослужащих Росгвардии», – пояснил Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

30 октября ВСУ трижды за сутки обстреляли Энергодар и территории, прилегающие к Запорожской АЭС. На следующий день противник взорвал мину, что привело к отключению линии электропитания четвертого блока ЗАЭС.

Москва, Наталья Рязанова

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