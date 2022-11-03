Пострадавшая в Сеуле россиянка выписана из больницы

Врачи выписали россиянку, пострадавшую в массовой давке в Сеуле. Тела двух погибших гражданок РФ планируется отправить в Россию 4 ноября.

Пострадавшая вышла из больницы спустя один-два дня после инцидента и была в удовлетворительном состоянии. Она была знакома с другими россиянками, которые стали жертвами давки.

«Девушка помогала семьям решать какие-то вопросы – она была знакома с погибшими. С ней все в порядке», – приводит слова представителя консульского отдела посольства РФ в Южной Корее ТАСС.

Тела трех погибших девушек отправят паромом из Тонхэ во Владивосток, а тело четвертой кремируют.

«Завтра тела двух девушек отправят во Владивосток. Консул обеспечит сопровождение. Все идет по плану», – пояснили в дипмиссии. Тело еще одной россиянки перевезут в Россию чутьпозже, этим вопросом занимается посольство, поскольку у погибшей нет родственников в Южной Корее.

Корейское правительство выдает финансовую помощь семьям погибших иностранцев под гарантии дипломатов. Родственники россиянок получат выплаты «на днях». Власти также ускорили процедуру отправки на родину тел граждан других стран.

29 октября в сеульском районе Итхэвон состоялась вечеринка в честь Хэллоуина, которая переросла в массовую давку. В итоге 156 человек погибли, включая четырех россиянок, до отъезда в Корею проживавших в Санкт-Петербурге, Красноярске, Находке, Спасске-Дальнем.

Сеул, Наталья Рязанова

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