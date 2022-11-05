В Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в ночном клубе

В Костроме сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника пожара, возникшего в развлекательном заведении, где, по предварительным данным, минувшей ночью погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс -служба регионального главка МВД.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый передан следственным органам.

Напомним, сообщение о возгорании в ночном клубе «Полигон» на Никитской улице поступило в 02:37. Спасатели эвакуировали порядка 250 человек. Пожар был локализован 04:23. В результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади – 3,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщил глава региона Сергей Ситников, открытое горение было ликвидировано только в 7.29 утра. «По предварительным данным, жертвами пожара стали 13 человек. Информация уточняется», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Позже «Интерфакс» уточнил, что из-под завалов были извлечены тела еще двух погибших.

По одной из версий, к пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время массовой драки, которая предшествовала возгоранию.

Кострома, Светлана Антонова

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