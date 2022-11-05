Сгоревший в Костроме «Полигон» не проверялся МЧС

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не проверяло сгоревший в Костроме ночной клуб «Полигон». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В отношении кафе «Полигон» в Костроме МЧС России не проводило проверки, так как собственником указанного объекта являлся ИП, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «Новый День», сообщение о возгорании в ночном клубе «Полигон» на Никитской улице в Костроме поступило в 02:37. Спасатели эвакуировали порядка 250 человек. Пожар был локализован 04:23. В результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади – 3,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщил глава региона Сергей Ситников, открытое горение было ликвидировано только в 7.29 утра. «По предварительным данным, жертвами пожара стали 13 человек. Информация уточняется», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Позже «Интерфакс» уточнил, что из-под завалов были извлечены тела еще двух погибших.

По одной из версий, к пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время массовой драки, которая предшествовала возгоранию.

В настоящее время полиция задержала предполагаемого виновника ЧП. Подозреваемый передан следственным органам.

Кострома, Светлана Антонова

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