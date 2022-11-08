ФСБ задержала группу диверсантов с Украины в Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ раскрыли готовящийся теракт на территории Херсонской области. Девять граждан Украины действовали под руководством кураторов из СБУ.

Диверсионно-разведывательная группа СБУ планировала покушение на сотрудников военно-гражданской администрации области с помощью заминированного автомобиля. Российские специалисты обезвредили машину.

«Выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы – сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей скрываются за пределами Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ФСБ.

У них изъяли три готовые к применению самодельные бомбы, более 5 кг пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы. Сотрудники ФСБ также нашли у подозреваемых специальные средства разведки.

Напомним, украинские диверсионно-разведывательные группы совершили диверсию в Херсонской области. В результате подрыва трех железобетонных опор высоковольтных линий электропередачи десять населенных пунктов остались без электро- и водоснабжения.

Херсон, Наталья Рязанова

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