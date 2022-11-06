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Воскресенье, 6 ноября 2022, 19:00 мск

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Диверсия в Херсонской области: десять населенных пунктов региона лишились воды и электроэнергии

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) совершили диверсию в Херсонской области. В результате подрыва трех железобетонных опор высоковольтных линий электропередачи десять населенных пунктов, в том числе Херсон, остались без электро- и водоснабжения, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Украинские ДРГ в Херсонской области устраивают теракты на ЛЭП. В результате теракта на магистрали Берислав – Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области», – сообщил представитель служб.

В администрации области сообщили ТАСС, что в Херсоне отключено и водоснабжение. Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» оперативно устраняют повреждения. Ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны гражданской инфраструктуры и населенных пунктов Херсонской области.

«Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода. Это вызвано повреждением электросетей», – уточнил собеседник агентства. В экстренных службах региона добавили, что повреждение электросетей произошло в результате теракта.

Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, отмечает РИА «Новости».

Херсон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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