ВТБ: число атак мошенников выросло втрое в 2022 году

Специалисты ВТБ насчитали 6,8 млн атак финансовых мошенников с начала 2022 года. За весь прошлый год их было в три раза меньше, рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, активность телефонных злоумышленников во второй половине года пошла на убыль. В октябре число атак снизилось на 20% по сравнению с сентябрем, но интернет-мошенники увеличили активность в 2,5 раза.

«С начала года ВТБ выявил и заблокировал 24 тыс. фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях или сайтах, «мимикрирующих» под бренд банка. Это втрое больше, чем в 2021 году», – цитирует Печатникова пресс-служба банка.

Специалисты ВТБ предупредили, что злоумышленники вскоре будут использовать телефонные звонки и фишинговые ресурсы в гибридных атаках.

В Москве группа мошенников создала сеть микрокредитных организаций и обворовывала граждан, получивших потребительские кредиты.

Москва, Наталья Рязанова

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