Мошенническая сеть обворовывала нуждающихся под видом выдачи займов

Организованная группа мошенников, создавшая сеть микрокредитных организаций, обворовывала граждан, получивших потребительские кредиты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель организованной группы Николай Штрель через подконтрольные ему и его соучастникам микрофинансовые компании «Поколение», «Ценность», «Будьте богаты», «Аварийка», «Твои наличные», «ББ Финанс», используя специально разработанный в преступных целях кредитный конвейер «Shiva», осуществляли в сети Интернет предоставление неопределённому кругу граждан РФ краткосрочных потребительских займов. Получив путём обмана персональные данные нуждающихся в таких займах граждан, в том числе социально не защищенных, соучастники зачисляли на их счета часть запрошенной суммы, затем вносили в электронном личном кабинете заёмщиков изменения в изначальные условия предоставления денежных средств», – говорится в сообщении ведомства.

После этого, по версии следствия, фигуранты путём психического давления, угрожая расправой и распространением порочащих сведений, вынуждали потерпевших передавать им своё имущество, якобы в счёт погашения возникшей задолженности, значительно превышающей установленные законом размеры.

В связи с этим следственным управлением по Юго-Восточному административному округу столицы расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

По подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан уроженец города Иркутска 1985 года рождения. По месту его регистрации и проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и другие предметы, документы, представляющие интерес для следствия, сохранившие следы противоправной деятельности. Проведены очные ставки, допросы свидетелей и потерпевших, осмотры изъятой документации, электронных носителей информации.

«По совокупности собранных по делу доказательств соучастники изобличены в совершении ряда тяжких преступлений, а их руководителю Штрелю предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его соучастников и их задержание», – добавили в СК.

Следствие полагает, что в результате действий злоумышленников пострадали жители Московского региона и других субъектов России.

Москва, Андрей Дорофеев

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