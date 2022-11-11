Россиянам рассказали об обмане с электронными чеками

Некоторые продавцы в магазинах используют для обмана отказ покупателя от бумажного чека. Юрист посоветовал россиянам проверять электронный чек в магазине, чтобы сохранить деньги, пишет агентство «Прайм».

Ряд торговых сетей предлагает покупателям получать электронные чеки ради экономии бумаги. Все подробности о покупке граждане могут узнать из документа, который придет им на номер телефона или электронный почтовый ящик.

Но недобросовестные сотрудники используют экономию для мошенничества. Так, на кассе могут посчитать два товара вместо одного или внести в итоговую сумму стоимость более дорогого товара. Это делается из расчёта того, что покупатель не может сразу просмотреть бумажный чек, пояснил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.

Он отметил, что на кассе человек может отвлечься и не обратить внимания на итоговую сумму покупки. А некоторые стесняются задерживать очередь, даже если заметили неладное.

Щербаков посоветовал проверять электронный чек в магазине, чтобы сразу предъявить претензии в случае ошибки или обмана. Если чека нет, можно найти доказательства на записях камер наблюдения. Также можно использовать показания свидетелей, это предусмотрено ст. 493 ГК РФ.

Россиян также предупредили о хитрости магазинных воришек на кассах самообслуживания. Недобросовестные граждане сканируют штрих-коды выбранных товаров, но только имитируют оплату картой. Неоплаченный чек остается на терминале, и следующий покупатель автоматически добавляет к нему свои товары.

Москва, Наталья Рязанова

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