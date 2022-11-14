Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Три человека погибли, двое пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легковой иномарки в Рязанской области. Среди погибших – ребенок, рассказали в управлении МВД по региону.

Около 06:15 часов на 340-м км автодороги Р22 «Каспий» в Александро-Невском районе «Форд Фокус» врезался в автобус «Неоплан». В салоне автобуса находились шесть пассажиров, два водителя и механик.

«От полученных травм на месте скончались водитель автомобиля «Форд» и его пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребёнок. Их личности устанавливаются. Травмы получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы», – пояснили в пресс-службе УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Выясняются обстоятельства случившегося.

В Новосибирской области автобус съехал в кювет и перевернулся. Пять человек пострадали, семилетняя девочка погибла на месте.

Рязань, Наталья Рязанова

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