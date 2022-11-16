МВД предотвратило атаки на школы в девяти регионах

МВД России с начала года остановило на стадии подготовки атаки на школы в девяти регионах РФ, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Отдельно хотел бы остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления», – сказал министр, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Трансляция велась на сайте Совфеда.

Колокольцев считает, что не допускать трагичных событий в школах может быть проще, если учеников с отклонениями в поведении будут выявлять на ранней стадии. Он подчеркнул, что для этого нужно не просто сотрудничество полиции и учебных заведений, но и обмен данными с органами здравоохранения.

«Необходим четко отлаженный алгоритм обмена информацией. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями», – пояснил глава МВД.

26 сентября в Ижевске 34-летний мужчина вошел в школу и устроил стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 детей. Ранения получили 24 человека, в их числе 22 ребенка. Установлено, что нападавший готовился к преступлению более года.

Москва, Наталья Рязанова

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