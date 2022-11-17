В Аргентине задержали двух граждан России по запросу США

В Аргентине по запросу США задержаны двое граждан России по обвинению в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

Россиянам Антону Напольскому и Валерии Ермаковой вменяют создание онлайн-библиотеки Z-Library, на которой, по версии американских следственных органов, с 2009 года незаконно размещались книги в электронном формате, сообщает ТАСС. Утверждается, что на пиратской платформе за все эти годы были размещены около 11 млн книг, многие из которых защищены авторским правом и не могут распространяться без лицензии.

В заявлении говорится, что по запросу США были изъяты 249 доменов, использовавшихся для работы Z-Library.

Россияне были задержаны 3 ноября в аргентинском городе Кордова. Прокуратура штата Нью-Йорк уже предъявила обвинения задержанным. Какое наказание может грозить российским гражданам, не уточняется.

Добавим, что, по данным посольства России в Буэнос-Айресе, Аргентина пока не получила запрос на выдачу россиян. В дипмиссии заявили, что рассчитывают на «транспарентное и справедливое рассмотрение аргентинским судом американского формального запроса о выдаче».

В диппредставительстве добавили, что находятся на связи с аргентинскими адвокатами и родственниками задержанных.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США развернули настоящую охоту на россиян при их выезде за границу. в дипмиссии отметили, что россияне, попав в руки американской фемиды, «как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов».

Москва, Наталья Петрова

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