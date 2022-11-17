Во время обстрела в Белгородской области пострадала девушка

В Белгородской области несколько снарядов, выпущенных ВСУ, попали в жилой дом. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел города Шебекино производился из реактивной системы залпового огня «Град». Сотрудники всех оперативных служб выехали на место происшествия.

«По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. 15 ноября в Шебекино в результате артиллерийского удара ВСУ погибли три человека, еще двое получили ранения. 22 октября украинские военные атаковали город из минометов. Один из ударов пришелся по рынку, где в выходной день было много людей. Тогда пострадали 11 человек.

Белгород, Зоя Осколкова

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