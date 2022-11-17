Ученица умерла на перемене в школе под Калугой

Школьница умерла на перемене в одной из школ Перемышльского района Калужской области. Медики предположили, что у девочки оторвался тромб.

Инцидент случился 17 ноября вскоре после 11:35 часов, когда у восьмого класса закончился урок русского языка. Девочка встала из-за парты и тут же упала без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть.

«По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. Выражаю соболезнования родным и близким», – написал глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. Ученики и педагоги рассказали, что девочка вела себя обычно и не жаловалась на самочувствие. Прокурор области Константин Жиляков побывал на месте происшествия и взял проверку на контроль.

В Новосибирской области восьмилетний мальчик умер во время урока физкультуры. Учителя подозревают в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Калуга, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»