В Подмосковье один человек пострадал при взрыве газа

Бытовой газ взорвался в одной из квартир жилого дома в поселке Мцыри Солнечногорска в Подмосковье. Хозяин квартиры получил небольшие ожоги, рассказали в прокуратуре региона.

ЧП случилось около 06:00 часов. В квартире выбило окна и входную дверь, но стены и межкомнатные перекрытия остались целы. В квартире находились двое детей: 8 и 12 лет. Они не пострадали, их отцу медики оказали помощь на месте.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и запланировали ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося, пояснили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура оценит действия ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Днем в пятиэтажном доме на Сахалине взорвался газ. В итоге девять человек погибли, есть пострадавшие.

Солнечногорск, Наталья Рязанова

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