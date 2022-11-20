Вертолеты и пожарный поезд отправили на тушение горящего склада в Москве

Здание склада горит на Комсомольской площади в центре Москвы. Огонь распространился на 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению пожара привлекли авиацию МЧС и пожарный поезд, сообщили в министерстве.

«Площадь пожара увеличилась до 2500 кв.м. К тушению привлечено более 100 человек, 35 единиц техники, три вертолета Ка-32 и пожарный поезд», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

На месте работает передвижная лаборатория для проверки воздуха на содержание вредных веществ.

Огонь быстро распространяется внутри двухэтажного кирпичного здания. Работу пожарных осложняет сложная планировка здания и большая загруженность складских помещений. Между этажами частично рухнули перекрытия.

Пострадавших нет, пожарные эвакуировали из здания семь человек.

Ранее на столичном рынке «Садовод» случился пожар. Из здания вывели около 150 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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