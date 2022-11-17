Пожар вспыхнул на одном из крупнейших рынков Москвы

Пожар произошел сегодня на одном из крупнейших рынков столицы – «Садовод». Об этом сообщила пресс-сслужба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 13.52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Юго-Восточный административный округ, ул. Верхние Поля, рынок «Садовод». По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах. Площадь возгорания устанавливается», – говорится в сообщении.

Пожарные организовали работу по недопущению распространения огня и ликвидации пожара. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

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