Семь человек погибли при пожаре в центре Москвы

Пожарные нашли в завалах от сгоревшего склада в центре Москвы тела пяти-семи погибших, по разным данным. Пожар полностью потушили около полуночи, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 18:20 часов пожар был локализован, в 23:55 часов полностью ликвидирован. В результате пожара один человек пострадал. В ходе разбора завалов обнаружены пять погибших», – говорится в сообщении министерства.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что на месте пожара нашли тела семи погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причина пожара – ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе СКР.

Напомним, возгорание в двухэтажном кирпичном здании возникло днем 20 ноября. Склад находился в центре Москвы на Комсомольской площади. Огонь распространился на 2,5 тыс. квадратных метров, и к его тушению привлекли три вертолета МЧС и пожарный поезд.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»