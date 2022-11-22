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NewDayNews.ru

Вторник, 22 ноября 2022, 10:24 мск

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Посольство РФ раскритиковало реакцию США на расстрел пленных россиян

США потворствует преступлениям киевского режима, что подтверждается реакцией Вашингтона на «злодеяния» ВСУ. Расстрел российских военнопленных со стороны ВСУ стал грубейшим нарушением Женевской конвенции, но Штаты отказались прямо осудить его, отметили в российском посольстве в США.

Американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак подтвердила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расстреле пленных россиян украинскими военными. Чиновник отметила, что обе стороны конфликта должны соблюдать нормы международного права.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами. В циничном тоне сослалась на то, что «военных преступлений» ВС РФ фиксируется «многократно больше», чем со стороны ВСУ. В госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершенных нашими военнослужащими», – говорится в заявлении посольства РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Расстрел пленных россиян стал грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, но киевский режим до сих пор не понес наказание, отметили в дипмиссии. Коллективный Запад даже не критикует Киев и быстро забывает о его преступлениях. Дипломаты напомнили об убийстве Дарьи Дугиной, ударах по СИЗО в Еленовке, обстрелах спальных районов Донецка.

«Подобные злодеяния вызывают содрогание и неприятие у любого нормального человека. США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине. Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания. Давно настало время решительно осудить деяния неонацистов», – подчеркнули в посольстве.

Видео расстрела безоружных военнопленных украинскими боевиками быстро распространилось в сети Интернет. Специалисты подтвердили, и даже ряд западных СМИ признали его подлинность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев, США,