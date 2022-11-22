«Россия» взыскала с хабаровчанина 200 тысяч рублей за пьяный дебош на борту

Суд в Хабаровске взыскал с местного жителя более 200 тыс. рублей по иску авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). В такую сумму перевозчик оценил ущерб от задержки рейса из-за пьяного дебоша на борту.

6 апреля рейс SU 6294 Хабаровск-Москва вылетел на час и 14 минут позже расписания.

«Во время подготовки к взлету пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, отказывался находиться на своем посадочном месте и пристегивать ремень безопасности», – рассказали в пресс-службе компании.

Попытки бортпроводников успокоить дебошира не дали результата, и командир судна вызвал полицию. Остальным пассажирам пришлось ждать прибытия правоохранителей. Только когда дебошира сняли в борта, самолет взлетел.

«Районный суд Хабаровска удовлетворил все исковые требования перевозчика по компенсации средств из-за задержки вылета», – добавили в «России».

Авиакомпания уже взыскала через суд более 150 тысяч рублей с двух уральских туристов, по вине которых рейс из Египта в Екатеринбург задержали на два часа.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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