В Белгородской области муж с женой подорвались на боеприпасе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель супружеской пары в селе Староселье Краснояружского района в результате подрыва на боеприпасе неустановленного образца.

«Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», – написал глава региона в своем Telegram.

Гладков призвал местных жителей ради безопасности не приезжать в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами этих территорий.

Ранее сегодня сообщалось, что в Староселье подорвался автомобиль «Фольксваген Поло» с двумя местными жителями после наезда на неизвестный предмет. В результате взрыва погибли 67-летний Виктор Юрченко и 63-летняя Екатерина Юрченко, сообщал телеграм-канал Baza.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»