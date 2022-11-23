Суд обязал Google разблокировать канал «Дума ТВ» или заплатить миллиард

Арбитражный суд Москвы встал на сторону АНО «Редакция парламентского телевидения» в иске против ООО «Гугл» на миллиард рублей. Компании придется разблокировать YouTube-канал «Дума ТВ» или заплатить неустойку, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Суд обязал «Гугл» восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», а в случае неисполнения решения – взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения миллиарда рублей. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое», – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин поручил думскому комитету по вопросам семьи, женщин и детей проработать процедуру передачи средств от неустойки на «решение проблем детей».

«Если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем эти средства возвращать. Мы свое право будем отстаивать и в международных судах, и в парламентах», – сказал спикер в начале пленарного заседания.

В середине октября аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, а вся содержавшаяся там информация – удалена без возможности восстановления. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил блокировать YouTube на территории России.

Москва, Наталья Рязанова

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