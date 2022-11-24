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NewDayNews.ru

Четверг, 24 ноября 2022, 08:27 мск

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В Бердянске Росгвардия нашла оружие у украинских священников

Сотрудники Росгвардии нашли взрывчатку и оружие у священников украинской грекокатолической церкви в Бердянске Запорожской области. Подозреваемых задержали, пишут «Известия».

Ведомство получило оперативную информацию о хранящемся оружии, но схрон сумели найти только с помощью металлоискателя. Сотрудники изъяли три тротиловые шашки и электронные взрыватели к ним, минометные мины, два пистолета.

Пастырь Иван Левицкий отрицает причастность к найденному оружию. По его словам, доступ к месту тайника был еще у одного священника, Богдана.

Росгвардия выясняет, был ли тайник просто местом хранения или оружие оставалось там до момента какой-либо противозаконной акции.

В Воронежской области ФСБ предотвратила диверсии на военных и энергетических объектах, которые готовили участники украинской террористической ячейки.

Бердянск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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