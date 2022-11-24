В ФРГ нападения на беженцев участились до двух в день

Нападения на беженцев и их имущество участились в Германии. Власти регистрируют, в среднем, по два нападения в день, и их может стать больше, признали в Министерстве внутренних дел ФРГ.

За три квартала 2022 года полиция зарегистрировала 65 нападений, а за весь 2021 год их было 70. От них пострадали 711 беженцев.

Чаще всего нападающие портят имущество: поджигают, крадут, пачкают вещи, рисуют граффити на приютах для беженцев. Примерно каждый пятый случай – нападение на человека. Речь идет не только об избиении, но и об унижении, например, плевках в лицо иностранцам, пишет Der Spiegel.

Немецкое МВД допустило, что до конца года подобные происшествия могут еще участиться.

В Ирландии в центре расселения беженцев с Украины мужчина напал на женщину с ребенком. На начало ноября число иностранных граждан, обратившихся в страны Евросоюза за международной защитой, достигло рекордного уровня с 2015 года. С 24 февраля по 8 ноября 2022 года в страны Европы только с Украины прибыли 7 822 309 беженцев.

Берлин, Наталья Рязанова

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