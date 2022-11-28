Директора автозавода в Ингушетии уличили в махинациях при получении гранта

В Ингушетии директор автозавода попался на махинациях при получении бюджетных средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, директор заключил с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» договор на реализацию инновационного проекта, стоимость которого составляла 20 млн рублей. При этом он представил заказчику фиктивные документы о приобретении оборудования. Техника «закупалась» у организаций, возглавляемых родственниками злоумышленника.

«Установлено, что на приобретение заявленного бизнесменом в рамках договора оборудования и комплектующих фактически израсходовано было чуть более 2,1 млн рублей, сведения о расходовании свыше 17,8 млн рублей оказались недостоверными», – сообщается на сайте «МВД. Медиа».

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Магас, Зоя Осколкова

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