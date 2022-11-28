Для устроившего стрельбу в пермском университете попросили пожизненный срок

Государственное обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщил в ходе прений сторон прокурор Максим Филиппов.

По его словам, прокуратура просит признать подсудимого виновным во всех инкримируемых ему преступлениях и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. По мнению гособвинения, Бекмансуров представляет исключительную опасность для общества, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пермского краевого суда.

Напомним, в ходе следствия подсудимому предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

31 октября Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете. Также он заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он отказался давать показания.

Напомним, 20 сентября 2021 года первокурсник юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу из ружья в университете. Жертвами атаки стали шесть человек, еще более 40 пострадали. Во время нападения злоумышленник был ранен и потерял ногу. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы Бекмансуров признан вменяемым.

Пермь, Наталья Петрова

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