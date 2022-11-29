В небе над Белгородской областью вновь работает ПВО

В небе над Белгородской областью слышны взрывы, сообщают местные телеграм-каналы. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Информация о последствиях на земле пока нет. Местные жители публикуют фотографии, на которых в небе видны следы, предположительно, работы ПВО. Официальных комментариев не поступало.

Telegram: Следы в небе

Напомним, в последний раз власти сообщали о работе ПВО над Белгородом 16 ноября. Горожане написали в соцсетях о нескольких громких взрывах в небе над областным центром. Жительница Белгородского района обнаружила рядом со своим домом, предположительно, фрагмент ракеты.

Белгород, Наталья Петрова

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