В Тамбове парень украл невесту и попал за решетку

Отношения парня и девушки в Тамбове закончились не свадьбой, а уголовным делом. Семья жениха выкрала девушку из квартиры и увезла в другой регион, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Тамбовской области.

Семья невесты отказалась выдавать 18-летнюю девушку замуж. Тогда ее 20-летний несостоявшийся жених выкрал зазнобу. На подмогу он позвал отца и старшего брата – оба теперь в полицейском розыске. 18 ноября мужчины буквально вынесли девушку из дома, усадили в машину и увезли в Нижегородскую область.

«Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к полиции. В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Отец и старший брат подозреваемого объявлены в федеральный розыск.

В Карелии мужчина приревновал сожительницу и запер ее в сарае, заколотив двери и окна. Следователи задержали мужчину и обвинили в похищении человека.

Тамбов, Наталья Рязанова

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