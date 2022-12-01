Белгородская область снова подверглась обстрелу ВСУ, сработало ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее сегодня жители Белгорода сообщили в соцсетях о взрывах в небе над областным центром. В Сети появились фото, предположительно, следов ракет в небе.

Гладков также сообщил об обстреле ВСУ приграничных сел в Валуйском районе и Шебекинском округе. «Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход.

Последний раз об обстреле Белгородской области сообщалось накануне. По данным властей, под удар ВСУ попал поселок Красное. Обошлось без пострадавших, повреждения получили три частных дома.

Белгород, Наталья Петрова

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