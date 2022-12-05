Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижегородской области

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. По предварительным данным спасателей, никто не пострадал.

По информации экстренных служб, взрыв прогремел около 10 часов утра, после чего вспыхнул пожар, передает ТАСС. Площадь возгорания поставила около 30 кв. метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже. В результате происшествия разрушены стены между тремя квартирами.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва газа в пятиэтажке в Заволжье, информирует пресс-служба ведомства. «По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены», – говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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