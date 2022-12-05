В Ярославле мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа случился в квартире на третьем этаже в одной из многоэтажек Ярославля. Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.
По данным МЧС, взрыв случился около 06:15 часов 5 декабря в трехэтажном доме на улице Кузнецова. Специалисты устанавливают причину инцидента. Основные разрушения пришлись на квартиру, в которой произошел взрыв.
«Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них трое детей», – рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
В квартире во время взрыва находился один человек. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу, сообщает портал 76.ru со слов очевидцев.
В Камызяке Астраханской области в многоквартирном доме случился взрыв газа, при котором пострадал мужчина.
Ярославль, Наталья Рязанова
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