В Ярославле мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа случился в квартире на третьем этаже в одной из многоэтажек Ярославля. Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По данным МЧС, взрыв случился около 06:15 часов 5 декабря в трехэтажном доме на улице Кузнецова. Специалисты устанавливают причину инцидента. Основные разрушения пришлись на квартиру, в которой произошел взрыв.

«Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них трое детей», – рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В квартире во время взрыва находился один человек. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу, сообщает портал 76.ru со слов очевидцев.

В Камызяке Астраханской области в многоквартирном доме случился взрыв газа, при котором пострадал мужчина.

Ярославль, Наталья Рязанова

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