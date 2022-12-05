СКР и прокуратура выяснят обстоятельства взрыва газа в Ярославле

Прокуратура Ярославской области организовала проверку обстоятельств взрыва бытового газа в трехэтажке рано утром 5 декабря. Следственный комитет подтвердил госпитализацию одного пострадавшего.
Сотрудники прокуратуры оценят, как выполнялись требования законодательства о безопасности жизни и здоровья горожан, а также безопасности использования газового оборудования.
Управление СКР по региону возбудило уголовно дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).
«Пострадал 40-летний местный житель, он госпитализирован в медицинское учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в ведомстве.
Взрыв газа в квартире на третьем этаже случился рано утром. В результате повреждены чердачные перекрытия, частично обрушилась кровля.
Ярославль, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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