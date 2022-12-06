Россиян предупредили о схеме обмана для самых недоверчивых

Мошенники придумали, как обмануть самых недоверчивых россиян. В схему обмана включили рассылку «документов» на оформление кредита, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

После звонка по телефону злоумышленники с помощью мессенджера присылают мнимые доказательства, что кто-то покушается на средства россиян. Чаще всего это заявление на кредит, в котором указаны персональные данные гражданина и стоит его поддельная подпись.

«Такие «доказательства» в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших. Критическое мышление отключается у большинства граждан. Они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на «безопасный» счет», – рассказывает эксперт агентству «Прайм».

Позже россияне узнают, что никто не пытался получить кредит на их имя, а свои деньги они перевели на карту, оформленную в другом регионе. Около месяца злоумышленники активно используют новую схему на жителях центральных регионов и Поволжья. Она все чаще встречается в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Соловьев.

Ранее Центробанк предупредил, что мошенники могут отправлять через мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так они пытаются доказать, что являются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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