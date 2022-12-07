Спасатели завершили поиск выживших в Нижневартовске

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске закончены. Спасатели не нашли выживших или тел других погибших из-за взрыва газа, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«К моей глубокой скорби мы не смогли вытащить из-под завалов живыми всех, кто оказался в тот злополучный вечер дома. Восемь наших земляков погибли, четверо из них дети. 7 декабря объявлен в Нижневартовске днем траура», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Руководство города и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провели встречу с жильцами поврежденного дома. Специалисты проведут экспертизу здания на пригодность для проживания. До принятия окончательного решения всем нуждающимся выделят жилье из маневренного фонда. Уже поступило 14 заявлений о выделении жилья, всего в поврежденной части дома находилось 33 квартиры, сообщила пресс-служба городской администрации.

Вечером 4 декабря в квартире на втором этаже взорвался баллон с газом. Перекрытия второго и третьего этажей повредились, и часть квартир рухнула. Официально подтверждена смерть восьми человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Нижневартовск, Наталья Рязанова

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