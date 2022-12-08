Россиян предупредили об обмане при открытии банковских карт

Мошенники нацелились на россиян с плохой кредитной историей. Новая схема обмана помогает получить доступ ко всем персональным данным человека, предупредили «Известия».

Ряд сетевых ресурсов предлагает оформление кредита на восемь миллионов рублей по сниженной ставке 4,4% годовых для граждан с долгами по прежним займам. Деньги якобы выдадут без поручителей и обеспечения.

На сайте пообещали оформить на имя заявителя банковскою карту как для зарплатного клиента. Чтобы внести в систему подложные данные о доходах за последние полгода, гражданину нужно представить копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. А для получения самого кредита – фото паспорта, СНИЛС и ИНН.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила, что такой пакет документов даст злоумышленникам достаточно данных даже для регистрации подложного аккаунта на портале госуслуг.

«Паспортные данные, СНИЛС и ИНН – это уникальные идентификаторы гражданина. Паспортные данные чаще всего используются для серийного оформления подложных онлайн-займов. Номер СНИЛС облегчает возможность доступа к аккаунтам без двойной аутентификации на портале госуслуг и даже получения доступа к пенсионным накоплениям», – пояснила Лазарева.

Напомним, мошенники придумали схему обмана для самых недоверчивых россиян. Они рассылают копии «документов» на оформление кредита, при виде которых у большинства россиян отключается критическое мышление.

Москва, Наталья Рязанова

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