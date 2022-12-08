В Ярославле умер пострадавший при взрыве бытового газа

Единственный пострадавший при взрыве бытового газа в трехэтажке в Ярославле умер в больнице. Мужчина двое суток пробыл в реанимации с ожогами 70% тела.

Рано утром 5 декабря в квартире на третьем этажу случился взрыв газа. Пострадал один человек, остальные эвакуированные жильцы после проверки здания вернулись в свои квартиры.

41-летний Алексей в результате происшествия получил ожоги 70% тела. Его доставили в реанимацию, где он провел двое суток. Врачи боролись за его жизнь, но 7 декабря мужчина умер, передает портал 76.ru.

Следственный комитет ведет расследование о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело возбудили по ч.1 ст.238 УК РФ, но после постановки диагноза пострадавшему переквалифицировали на п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, предусматривающий причинение тяжкого вреда здоровью.

Ярославль, Наталья Рязанова

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