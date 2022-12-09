Прокуратура впервые изъяла ценностей больше суммы ущерба от коррупции

Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2022 году превысил 37 млрд рублей. Впервые за последние годы сумма изъятых ценностей и попавшего под арест имущества превысила размер ущерба и составила более 62,2 млрд рублей, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, за 2021 и девять месяцев 2022 года ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. 63,9 млрд рублей ущерба пришлось на 2021 год, тогда же в рамках уголовных дел арестовали и изъяли имущество на 62,6 млрд рублей. В 2022 году ситуация немного изменилась.

«За девять месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей. Арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей», – сказал Краснов в интервью ТАСС.

Генеральный прокурор отметил, что сумма изъятых ценностей впервые за несколько лет превысила размер ущерба. Краснов подчеркнул, что важно не просто найти виновных, но и взыскать ущерб. В последние годы следствие и оперативники с лучшим результатом ищут имущество коррупционеров. Недвижимость и ценности находят даже за границей или во владении третьих лиц, которых сделали номинальными собственниками.

По итогам 2021 года Счетная палата РФ выявила нарушения на 1,5 трлн рублей, что в четыре раза превышает уровень предыдущего года. Всего найдено 4253 нарушения, среди них хищения, мошенничество и коррупция. Некоторые нарушения были на 300 млрд и больше.

Москва, Наталья Рязанова

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