Счетная палата России: Ущерб от нарушений вырос за год в 4 раза

Счетная палата РФ по итогам 2021 года выявила нарушений в общей сложности на 1,5 трлн рублей, что в четыре раза превышает уровень предыдущего года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сегодня на расширенном заседании комитета Госдумы.

«В 2021 году Счетная палата провела 346 проверок, по итогам которых было выявлено 4253 нарушения на общую сумму более полутора триллиона рублей. «1,5 трлн рублей не каждый год мы выявляем. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году… В том числе это были нарушения крупные – по 300 млрд и больше. 37% всех нарушений – это 571 млрд – связаны с ведением бухгалтерского учета», – уточнил Кудрин.

Также глава Счетной палаты обратил внимание, что на второй позиции в списке нарушений госзакупки. «27% или 416 млрд (рублей) – это нарушения в осуществлении госзакупок. В основном, это связано с установлением максимальной-минимальной цены при планировании закупок. Понятно, что это процедурные нарушения. Они влекут за собой наказание административного характера, дисциплинарного, здесь у нас нет уголовных наказаний. Тем не менее, всю эту систему закупок нужно держать под контролем. Потому что иначе, если мы отойдем, сразу начнут расползаться все процедуры, которые сегодня применяются», – отметил он.

Кудрин также сообщил, что есть нарушения, связанные с хищениями, мошенничеством, воровством и коррупцией. «В правоохранительные органы и прокуратуру направлены 36 материалов. По ним возбуждено 10 уголовных дел по материалам прошлого года, еще 10 – по материалам предыдущего года. По шести материалам Следственный комитет и ФСБ проводят проверки и оперативно-розыскные мероприятия. Мы направили 256 представлений и 9 предписаний. Инспекторы возбудили 70 дел об административных правонарушениях. Суды приняли положительное решение по 58 из них», – отметил он.

«По нашим представлениям уже прокуратура внесла 139 представлений об устранении нарушений, в том числе о дисциплинарной ответственности 24 должностных лиц, 15 из которых были уволены», – заключил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

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