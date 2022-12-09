Яшину* дали 8,5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию и приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима. Согласно приговору, осужденному запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Гособвинение просило для Яшина* наказание в виде девяти лет колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Суд счел вину подсудимого полностью доказанной. Как заявила судья, Яшин* «создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции», передает РИА «Новости».

По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче, хотя было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы по Буче являются провокацией.

Яшина* арестовали в середине июля. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Вину он отказался признать и считает уголовное преследование политически мотивированным.

Защита Яшина* уже заявила, что будет обжаловать приговор.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Москва, Наталья Петрова

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