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Понедельник, 5 декабря 2022, 17:29 мск

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Гособвинение требует приговорить Яшина* к девяти годам колонии за фейки об армии

Государственный обвинитель потребовал приговорить к девяти годам колонии бывшего столичного муниципального депутата, признанного иноагентом, Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает РИА «Новости».

«Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – уточнили агентству в Мещанском суде Москвы, где рассматривается уголовное дело.

По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче, хотя было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы по Буче являются провокацией.

Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

* – Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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