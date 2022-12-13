До 17 человек выросло число пострадавших в ДТП на «Золотом кольце»

Число пострадавших в аварии на трассе «Золотое кольцо» под Владимиром увеличилось до 17 человек. Все они находятся в больнице, в их числе трое детей, рассказали в управлении Следственного комитета по Владимирской области.

Напомним, автобус рейса «Владимир – Гусь-Хрустальный» на 294-м км автодороги «Золотое кольцо» врезался в металлическое ограждение. В салоне находились 37 человек. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.

«17 человек госпитализированы, среди них трое детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Будет дана оценка действиям или бездействию руководству автотранспортного предприятия по соблюдению требований безопасности услуг по перевозке пассажиров», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и организовала собственную проверку, добавили в областном ведомстве.

Владимир, Наталья Рязанова

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