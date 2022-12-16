Мошенники занялись хищением бонусов с карт россиян

Злоумышленники используют вредоносных ботов для кражи бонусов у банковских клиентов. На них покупают товары в маркетплейсах, создавая искусственный дефицит, сообщил разработчик решений для защиты от кибератак Servicepipe.

С начала года почти 40% онлайн-траффика банков, ритейлеров, маркетплейсов пришлось на ботов. Доля запросов вредоносных ботов в онлайн-ресурсах выросла почти в полтора раза. В дни массовых распродаж они способны в разы повысить спрос на самые ходовые товары.

«Вредоносные боты могут оформлять в периоды праздников и распродаж заказы на товары высокого спроса, создавая таким образом их искусственный дефицит. Для оплаты боты могут использовать бонусы, накопленные клиентами в личных кабинетах», – приводит данные компании РИА Новости.

Специалисты отметили, что утечки персональных данных открывают широкие возможности использования ботов. Часто россияне используют одинаковые пароли в разных маркетплейсах, чем облегчают доступ мошенников к своим аккаунтам.

Злоумышленники нашли способы получать данные большего числа россиян. Они обещают гражданам с плохой кредитной историей льготные кредиты и выманивают персональные данные.

Москва, Наталья Рязанова

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