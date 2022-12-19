В Белгородской области два человека пострадали при ночном обстреле

Ночью под обстрел с украинской стороны попал белгородский поселок Красная Яруга. Два человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела повреждены стекла в трех четырехэтажках, загорелись несколько хозпостроек, которые пожарные уже потушили. Также повреждены линия электропередачи и несколько трубопроводов.

Рабочие займутся ремонтом газопровода, трубопровода, теплоснабжения и линии электропередачи в светлое время суток, заверил губернатор.

Накануне днем над Белгородом и районом сработала система ПВО. Один человек погиб, по уточненным данным, десять пострадали.

Красная Яруга, Наталья Рязанова

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