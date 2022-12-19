Приморские врачи трижды спасли рейс Москва-Владивосток от экстренной посадки

Медицинская помощь трижды потребовалась людям на борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток. Приморские медики помогли двум пассажирам и бортпроводнику.

Главные врачи Лесозаводской горбольницы и Пограничной центральной райбольницы возвращались ночным рейсом с учебы в столице. Их навыки понадобились, когда у одного из пассажиров упало давление. Мужчина потерял сознание, но медики сумели поднять его показатели с 90/40 до нормальных значений.

Через полтора часа у женщины случилась сильная паническая атака. У нее тряслись руки, резко поднялось давление, стало не хватать воздуха. Женщина отправилась в полет сразу после серьезной операции и отказывалась принимать лекарства. Врачи справились: уговорили принять таблетку, и женщина успокоилась.

В третий раз помощь понадобилась бортпроводнику – подскочило давление. Медики дали ей нужный препарат, и через полчаса все пришло в норму, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края.

В Казани экстренно приземлился самолет, вылетевший из Челябинска в Москву. В полете пассажиру стало плохо, и командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку.

Владивосток, Наталья Рязанова

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