Эксперт предупредил о схеме обмана после получения банковской карты

Злоумышленники используют получение гражданином новой банковской карты как предлог, чтобы выманить персональные данные. При этой схеме даже самые информированные могут поверить обману, предупредил глава департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Съему используют, когда клиент банка заказал доставку карты курьером. Через 10-15 минут после получения раздается звонок якобы от сотрудника банка, желающего помочь активировать новую карту. Во время звонка злоумышленники выспрашивает у гражданина нужную информацию, и человек считает его вопросы логичными.

Сизов отметил, что большинство без сомнений доверяют звонящему и передают данные мошенникам.

«Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно – всегда остается вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми», – сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Мошенники используют даже плохую кредитную историю россиян, чтобы обманом получить их персональные данные. Например, предлагают кредит на льготных условиях несмотря на невыплаченные долги.

Москва, Наталья Рязанова

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