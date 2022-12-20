Четверть объемов алкоголя в России нелегальна

Нелегальный оборот алкоголя в России составляет 20-25%, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. В законодательстве остаются пробелы, которые используют производители фальсификата.

«За семь лет мы вернули порядка 600 млрд рублей в бюджет, но есть еще порядка 20-25% нелегального оборота. Планы на следующий год будут сосредоточены на вопросах оборота медицинского спирта, из которого на сегодняшний день разливается весь этот нелегальный оборот», – сказал он во время круглого стола «Меры по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции» в Совфеде.

Трансляция велась на канале Севфеда в Rutube.

В Госдуме и Совфеде провели порядка восьми совещаний в течение года по вопросам нелегального оборона алкогольной продукции. Теперь все заинтересованные лица точно знают, как действовать, чтобы перекрыть главный канал нелегального оборота,добавил Косарев.

Он подчеркнул, что «дыры в законодательстве, связанные с медицинским потреблением спирта» привели к тому, что люди перестали «заниматься самогоном». В 2022 году производство медицинского спирта увеличилось втрое.

Аналитики отметили, что россияне увеличили расходы на сладости, алкоголь и табачные изделия, что характерно для людей в стрессовой ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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