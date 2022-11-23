Россияне увеличивают траты на вредные привычки и сокращают на спорт и культуру

Жители России увеличили расходы на сладости, алкоголь и табачные изделия, сократив траты на культурные мероприятия и спорт. Такая модель потребительского поведения схожа с пандемийной и характерна для людей, находящихся в стрессовой ситуации, говорится в материалах аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В ситуации стресса на фоне экономической неопределенности расходы россиян на «вредное потребление» – сладостей, алкоголя и табака – во втором квартале выросли к аналогичному периоду годовой давности на 18,6%, в среднем до 3,5 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек», – сообщается в исследовании, основанном на данных Росстата.

В то же время аналитики наблюдают падение интереса к культурным и спортивным мероприятиям: траты на этот вид деятельности в годовом выражении снизились сразу на 26,6%, до 1,91 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек.

Больше других, в 1,5 раза и более, траты на «вредное потребление» увеличили жители Москвы и Ненецкого автономного округа, а расходы на культуру и спорт сильнее всего, почти в два раза, сократили в Рязанской и Ульяновской областях.

«Общие расходы российских домохозяйств за год выросли в номинальном выражении на 9,8%, что, конечно же, в первую очередь связано с подорожанием всех товаров и услуг», – комментирует результаты исследования член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Рост трат на «вредности» и сокращение расходов на культуру и спорт говорят о своеобразном возврате к пандемийной модели потребления, на этот раз продиктованным негативными экономическими ожиданиями населения. «В ситуации неопределенности россияне идут по достаточно стандартному пути: готовы несколько увеличить расходы на вредную пищу и алкоголь – дешевые заменители развлечений, помогающие скрасить досуг и заесть стресс, но при этом предпочитают сократить траты на досуг вне дома и другие излишества, а также в целом переключаются на более дешевый ценовой сегмент и отказываются от дорогостоящих покупок – к примеру, расходы на бытовую технику упали сразу на 27%", – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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