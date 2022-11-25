В России пекарни стали уступать место алкомаркетам из-за снижения спроса

В России число пекарен в крупных городах резко выросло в прошлом году, что привело к перенасыщению рынка. Теперь же спрос на помещения для этого бизнеса сократился, зато растет активность у алкогольных магазинов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Maris.

Спрос пекарен-кондитерских на свободные помещения в стрит-ритейле в этом году существенно сократился, а объем сделок вернулся на уровень двухлетней давности, отмечается в исследовании. Более того, по словам игроков рынка, с октября этого года экспансию приостановили все сегменты общепита. Снижение спроса на франшизы сетей пекарен может быть связано с насыщением этого сегмента и перераспределением части спроса на схожие форматы – например, заведения с шаурмой.

Основные конкуренты пекарен – торговые сети, которые, как и большая часть пекарен, выпускают хлебобулочные изделия из замороженных полуфабрикатов. На фоне общего тренда на сокращение расходов потребители могут начать экономить и на хлебобулочных изделиях, выбирая более дешевые варианты в сетевых магазинах.

В то же время резко вырос интерес к открытиям в стрит-ритейле у алкогольных магазинов. Спрос со стороны таких арендаторов растет на 40% год к году. Алкомаркеты входят в тройку наиболее активных по спросу в стрит-ритейле. Это может быть связано со стремлением занять привлекательные объекты быстрее конкурентов.

Москва, Зоя Осколкова

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