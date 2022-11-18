Алкоголь воспринимается как антидепрессант: большинство россиян не готовы экономить на спиртных напитках

Алкогольные напитки вошли в десятку товаров и услуг повседневного спроса, на которых россияне экономили, но оказались на последнем месте в этом списке. Сокращать траты на спиртное потребители готовы меньше, чем на одежду и развлечения. Об этом говорится в презентации NielsenIQ о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса (FMCG).

«Основной статьей экономии потребителей, по данным опроса NielsenIQ, стала покупка одежды: в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов. Еще 66% экономят на развлечениях вне дома, а 65% – на питании в общепите. Об экономии на потреблении алкоголя сообщили 36% покупателей», – пишет РБК со ссылкой на исследование.

В целом россияне стали больше экономить в этом году. В третьем квартале прошлого года доля тех, кто сокращал траты на покупку одежды, составляла 66% опрошенных, на развлечениях вне дома экономили 63%, а на питании вне дома – 56%.

По прогнозам аналитиков, большинство потребителей стремятся сократить свои расходы, и даже при улучшении экономической ситуации до 30% респондентов продолжат экономить на многих статьях расходов. Предположительно, у 29% россиян сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% – на развлечениях вне дома. Расходы на одежду при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь – лишь 17%.

Люди начинают экономить на алкоголе «в последнюю очередь», потому что он относится к категории «остросоциальных потребительских продуктов» более чем для 70% взрослого населения России, пояснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, употребление спиртного вне зависимости от его ценового сегмента позволяет прийти к определенному психоэмоциональному состоянию, поэтому экономить на нем потребители могут с финансовой точки зрения, но «количественной экономии не бывает». «Алкоголь воспринимается как антидепрессант, поэтому его потребление увеличивается», – заключил эксперт.

Тем не менее, как следует из данных Минздрава, с 2008 по 2021 год россияне стали употреблять почти на 43% меньше спиртного. Если в 2008 году потребление алкоголя составляло в среднем 15,7 л на душу населения в год, то в 2021 году – 9 л, но показатель все еще находится на высоком уровне.

Москва, Зоя Осколкова

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